ارتفاع عدد قتلى المظاهرات في العراق إلى 60 شخصا

أعلنت مفوّضية حقوق الإنسان ​العراق​ية "مقتل 60 شخصًا خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في العراق"، لافتةً إلى "وجود 18 جثّة على الأقل في مستشفى واحد في ​بغداد​". وأفادت بـ"وجود أكثر من 1600 جريح".

وكان قد لفت مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، في وقت سابق يوم أمس الجمعة، إلى أنّ "عدد القتلى في مظاهرات العراق قد ارتفع إلى 50 شخصًا وعدد الإصابات الكلّي 1936، وأنّ عدد المعتقلين وصل إلى 454 شخصًا، بينما بلغ عدد المفرج عنهم 287 شخصًا".

وكان قد ذكر رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، الجمعة، أنّه "تمّ الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممّن لم يرتكب جرائم جنائيّة"، مؤكّدًا أنّ "بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات و​مكافحة الفساد​.