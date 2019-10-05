ترامب يجري تخفيضا جوهريا في عدد موظفي مجلس الأمن القومي

أفادت شبكة "بلومبورغ" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر ضبط فريق السياسة الخارجية في البيت الأبيض بشكل أكبر، مشيرة الى أن "ترامب قرر تخفيض عدد موظفي مجلس الأمن القومي بشكل كبير، وفقًا لما ذكره خمسة أشخاص مطلعين على تلك الخطوة، في الوقت الذي يواجه فيه البيت الأبيض مساءلة بعد أن فجر مسرب كان أحد العاملين السابقين في البيت الأبيض قضية أوكرانيا".
ووصف بعض الأشخاص تخفيضات الموظفين كجزء من جهود البيت الأبيض لجعل ذراعه في السياسة الخارجية أكثر مرونة تحت جناح مستشار الأمن القومي الجديد روبرت أوبراين.
إلى ذلك، أوضحت بلومبورغ أنه تم نقل طلب الحد من حجم موظفي مجلس الأمن القومي إلى كبار المسؤولين عبر رئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني وأوبراين هذا الأسبوع.
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