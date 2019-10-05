الحكومة الإسبانية سترد بقوة على رسوم جمركية أميركية جديدة

أعلنت ​الحكومة الإسبانية​، "أنّها استدعت السفير الأميركي في ​مدريد​، للتعبير عن رفضها الكامل لأية رسوم جمركيّة أميركيّة جديدة على بضائع من ​الاتحاد الأوروبي​".

وكانت قد قضت "​منظمة التجارة العالمية​" هذا الأسبوع بأنّ بعض الدعم الّذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة "إيرباص" غير قانوني، وهو ما يعطي ​الولايات المتحدة الأميركية​ الحق في الردّ بفرض رسوم جمركيّة على بضائع من الاتحاد.

ولفتت الحكومة الإسبانية إلى "أنّها مستعدّة لأن تكون وسيطًا في محادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن إذا فشلت المفاوضات، فإنّها ستدعو إلى إعادة تفعيل رسوم جمركيّة من نزاع سابق في "منظمة التجارة العالمية" في عام 2004 فاز فيه الاتحاد الأوروبي"، تقول ​إسبانيا​ إن قيمتها تزيد على 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار).

وركّزت على أنّه "إذا رفضت ​الحكومة الأميركية​ هذا العرض للحوار من جانب إسبانيا والاتحاد الأوروبي، فإنّ الحكومة الإسبانية ستردّ على الفور بشكل قوي وواضح للدفاع عن مصالح مواطنينا وشركاتنا".

وتُقدّر إسبانيا أنّ الرسوم الجمركية الجديدة، الّتي قالت ​واشنطن​ الأربعاء إنّها ستفرضها على منتجات من بينها ​النبيذ​ والجبن، ستؤثّر على صادرات قيمتها نحو مليار يورو سنويًّا.