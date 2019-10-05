أعربت وزارة الخارجية التركية، تعليقًا على الاحتجاجات الدامية الّتي أدّت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في العراق، عن اعتقادها بأنّ "الحكومة العراقية ستتّخذ الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلّعات الشعب".
وأبدت في بيان، أسفها لـ"سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من تشرين الأول في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية". وأكّدت "إيلاء تركيا أهميّة لاستقرار العراق"، متمنيةً أن "يعيش الشعب العراقي في استقرار ورفاه".
ودعت الجهات كافّة في العراق إلى "ضبط النفس والتحلّي بالحكمة من أجل عدم وقوع خسائر بشريّة أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: نولي أهمية لاستقرار العراق ونعتقد أن حكومته ستلبي تطلعات الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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