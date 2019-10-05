خارجية تركيا: نولي أهمية لاستقرار العراق ونعتقد أن حكومته ستلبي تطلعات الشعب

أعربت ​وزارة الخارجية التركية​، تعليقًا على الاحتجاجات الدامية الّتي أدّت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في ​العراق​، عن اعتقادها بأنّ "​الحكومة العراقية​ ستتّخذ الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلّعات الشعب".

وأبدت في بيان، أسفها لـ"سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من تشرين الأول في العاصمة ​بغداد​ ومحافظات جنوبية". وأكّدت "إيلاء ​تركيا​ أهميّة لاستقرار العراق"، متمنيةً أن "يعيش الشعب العراقي في استقرار ورفاه".

ودعت الجهات كافّة في العراق إلى "ضبط النفس والتحلّي بالحكمة من أجل عدم وقوع خسائر بشريّة أكثر".