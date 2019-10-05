الحريري وجه التحية للمجلس العدلي الذي اصدر حكمه بقضية القضاة الاربعة

أشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "العدالة تتحقق ولو بعد حين"، موجها التحية الى "المجلس العدلي الذي اصدر حكمه في قضية اغتيال القضاة الاربعة".

يذكر أن هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد أصدرت ليل أمس حكمها بهذه القضية، فأنزلت عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" وخمسة من رفاقه ومحاكمتهم غيابياً لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة، وبرّأت الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحبيش لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً بجرم آخر.