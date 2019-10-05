حاصباني: فلنتخذ القرارات اللازمة لنبرهن للمواطن اننا نستطيع اجراء تغيير

لفت نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ في حديث اذاعي الى أنه "عندما تقع المشكلة من السهل توجيه السهام إلى مكان آخر ولكن اليوم هناك من يجب أن يتحمل مسؤولية".

وشدد على اننا "على علم ودراية أن ​الوضع الاقتصادي​ يعاني منذ أكثر من سنة ونصف من هذا الوضع الرديء وهناك خارطة طريق موضوعة في ​مجلس الوزراء​ فلنتخذ القرارات اللازمة الآن كي نبرهن للمواطن اللبناني قبل ​المجتمع الدولي​ أننا نستطيع أن نغيّر".

ولفت الى أننا "دخلنا في المرحلة التي تتطلب العمل الجدي"، مضيفا: "هناك جو عام يقول إن إقرارالموازنة في وقتها إنجاز كبير ولكن هذا لا يكفي فالأهمية تكمن بألا يزيد ​العجز​ في ​الموازنة​ اكثر من الموازنة السابقة".

وأضاف: "نصر على ان تكون الفرص متكافلة في كل الحلول في موضوع الكهرباء وأن يكون هناك شفافية بالمناقصة وأن يكون هناك تلزيم لانشاء المعامل"، مشيرا الى أننا "نتطلع على الارقام والشروط في هذا الموضوع"، داعيا الى "الانكباب على المواضيع لحلها جميعا"، لافتا الى أننا "عندما نقع في استحقاق كبير نتهم الخارج لإبعاد اللوم عن الوضع الداخلي والبلد لا يحتمل نوايا سيئة ويجب ان نعمل بطريقة موضوعية".