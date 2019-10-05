الجمهورية:مستوردو الادوية أكدوا عدم تمكنهم من توفير الدولار من المصارف

علمت "​الجمهورية​" أنّ "مستوردي ​الأدوية​ رفعوا الصرخة أمام بعض المسؤولين عن عدم تَمكّنهم من توفير ​الدولار​ من ​المصارف​، لتأمين استيراد هذه المادة التي تتصل مباشرة بحياة اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المرضى من بينهم"، لافتة الى أن "المستوردين أبلغوا المسؤولين في ​الدولة​ ومنهم مَن زار ​عين التينة​ والتقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لهذه الغاية أنّ في الامكان تأخير استيراد أدوية وجع الرأس وما شابَه، ولكن ماذا عن أدوية الامراض المستعصية والخطيرة؟! لأنّ عدم استيرادها أو التأخير فيه معناه أننا نقول للمريض: متْ".

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