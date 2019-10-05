الدفاع المدني: إخماد حريق لوحة فواصم كهربائية وآخر شي بأعشاب في جبيل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في لوحة فواصم كهربائيّة داخل أحد الأبنية السكنيّة، وامتدّ ليطال أسلاكًا كهربائيّة وشجرة مثمرة في جدايل - جبيل. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في جبيل".