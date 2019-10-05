اختتمت الكتيبة الإيطالية العاملة في اطار قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان ضمن بعثة اليونيفيل وفريق من الخبراء التربويين الايطاليين المشهورين دولياً المرحلة الأولى من مشروع CEDRUS لفائدة المديرين والمعلمين والعاملين في المدارس في جنوب لبنان من اجل تعزيز النشاط الدراسي للأطفال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تأتي المبادرة والتي ستستمر في المستقبل أيضًا مع الوحدات الإيطالية المقبلة، بهدف دعم توطيد العلاقات مع مجتمعات جنوب لبنان، بناءً على الثقة والاحترام المتبادل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكتيبة الايطالية تختتم دورات لمتخصصين دوليين بالابتكار العلمي بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.