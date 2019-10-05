الكتيبة الايطالية تختتم دورات لمتخصصين دوليين بالابتكار العلمي بالجنوب

اختتمت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في اطار قوة ​الامم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ ضمن بعثة ​اليونيفيل​ وفريق من الخبراء التربويين الايطاليين المشهورين دولياً المرحلة الأولى من مشروع CEDRUS لفائدة المديرين والمعلمين والعاملين في ​المدارس​ في ​جنوب لبنان​ من اجل تعزيز النشاط الدراسي للأطفال ​الأطفال​ ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي المبادرة والتي ستستمر في ​المستقبل​ أيضًا مع الوحدات الإيطالية المقبلة، بهدف دعم توطيد العلاقات مع مجتمعات جنوب لبنان، بناءً على الثقة والاحترام المتبادل.