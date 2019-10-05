الإفراج عن أستراليين اثنين كانا محتجزين في إيران

اسماء السيد - سيدني: أعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة ماريز باين السبت الإفراج عن مسافرين أاستراليَّين اثنين كانا محتجزين في إيران، وذلك إثر "مفاوضات حسّاسة للغاية" مع طهران.
وأعيد جولي كينغ ومارك فيركن المتحدّران من مدينة بيرث على الساحل الغربي، إلى بلادهما. لكنّ أستراليّة ثالثة أوقفتها السُلطات الإيرانيّة في الآونة الاخيرة ما زالت محتجزة.
وأفادت عائلات الأستراليين في وقت سابق أن الثلاثة هم كينغ وصديقها فيركن، وهما رحّالان يوثقان تفاصيل رحلاتهما على مدونة، والثالثة هي الأستاذة المحاضرة في جامعة ملبورن كايلي مور غيلبرت.
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