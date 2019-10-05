ساندرز تعافى بعد إصابته بأزمة قلبية وغادر المستشفى









اسماء السيد - واشنطن: غادر السناتور الساعي إلى الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة بيرني ساندرز الجمعة المستشفى، في وقت أكد الاطباء في بيان لهم أنّه كان قد تعرّض لأزمة قلبية في بداية الاسبوع.

كتب ساندرز على تويتر "بعد يومين ونصف يوم في المستشفى، أشعر بأنني جيد جدًا، وبعد استراحة قصيرة، أتطلع إلى العودة إلى العمل"، مرفقًا رسالته بصورة له مغادرًا المبنى برفقة زوجته.

من جهتهم قال أطباء السناتور البالغ الثامنة والسبعين، في بيان إنه تم تشخيص حالة من "انسداد العضلة القلبية" لدى ساندرز. وأخضِع ساندرز لعملية قسطرة.

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في وقت سابق، جاء في بيان صادر من حملة ساندرز الانتخابية أنّه "خلال أحد النشاطات الانتخابية (..) شعر السناتور ساندرز بوجع في الصدر، وتبيّن من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود، فتم وضع قسطرتين له". ينوي ساندرز المشاركة في المناظرة الديموقراطية التلفزيونية المقبلة، بحسب ما أعلنت زوجته الخميس.

ومن المقرّر أن تجمع المناظرة التلفزيونيّة 12 مرشّحًا ديموقراطيًّا في الخامس عشر من أكتوبر الحالي في إحدى جامعات ولاية أوهايو.

يُعتبر السناتور ساندرز المعروف بمواقفه اليساريّة المتشدّدة أكبر المرشّحين الديموقراطيّين سنًّا، وسبق أن خسر في السّباق نفسه عام 2016 أمام هيلاري كلينتون التي فازت بترشيح الحزب الديموقراطي قبل أن يهزمها دونالد ترمب.

ويتنافس ساندرز للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بشكل خاص مع جو بايدن (76 عامًا) نائب الرئيس السابق باراك أوباما، وسناتورة ماساتشوستس إليزابيث وورن (70 عامًا).

