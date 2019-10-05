تعليق وسائل النقل العام في هونغ كونغ بسبب الاشتباكات









اسماء السيد - هونغ كونغ: تم السبت تعليق وسائل النقل العام في هونغ كونغ، بما في ذلك خط السكك الحديد الذي يخدم المطار الدولي، بحسب ما أفاد مشغّل هذه الوسائل إثر اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين شهدت تخريب محطات مترو.

قال مشغّل وسائل النقل "إم تي آر" في بيان إنّ خدماته التي تشمل المترو والحافلات "لا يُمكن استئنافها هذا الصباح"، مشيرًا إلى أنّه ستتمّ مراجعة الوضع خلال النهار.

أضاف "إم تي آر" في بيانه "على أثر أعمال العنف التي حصلت في مناطق كثيرة، يتوجّب على موظّفي الصيانة ضمان سلامتهم، قبل أن يتمكّنوا من تفقّد المحطات التي لحقت بها أضرار لتقييم مدى الضرر (..) ومباشرة أعمال الإصلاح".

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الجمعة منع ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، مستندة لأول مرّة منذ 52 عامًا إلى سلطات تُمنح في حالات طوارئ تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، في خطوة أدت الى موجة جديدة من الاحتجاجات ودعوات لتحدّي القانون الجديد.

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وأوضحت لام أنها أصدرت الأمر بموجب "قوانين أنظمة الطوارئ"، وهو نص شامل يسمح لها بسن أي قانون في أوقات الطوارئ أو الخطر العام.

قالت "نعتقد أن القانون الجديد سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثمين، وسيساعد الشرطة في مهمتها لحفظ النظام".

فور الإعلان عن القانون، أقام متظاهرون ملثمون حواجز في قلب الحي التجاري في هونغ كونغ، ونظّموا تظاهرات خاطفة في أحياء عدة أخرى.

امتلأت المنتديات التي يستخدمها المتظاهرون على الإنترنت بردود فعل غاضبة ودعوات إلى الخروج إلى الشوارع خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وفي أحد التجمّعات، أنزل متظاهرون لافتات تحتفل بذكرى مرور 70 عامًا على حكم الحزب الشيوعي في الصين وأحرقوها، قبل أن تندلع مواجهات طوال المساء استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيّل للدموع في مواقع عدة لتفريق محتجين سيطروا على طرق أو خربوا محطات للمترو أو اشعلوا نيرانًا في الشوارع.