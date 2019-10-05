شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: نظام الحمدين مستمر فى دعم الإرهاب.. و24 أكتوبر نهاية تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام الحمدين، بقيادة تميم بن حمد، لازال يدعم الإرهاب، ويمول التنظيمات المسلحة والجماعات المتطرفة، هذا ما أكده موقع مباشر قطر، مؤكدا فى الوقت ذاته أن يوم 24 شهر أكتوبر الحالى ستكون نهاية تميم بن حمد لانداع ثورة الشعب ضده.

وسلط موقع " مباشر قطر"، الضوء على مطالبتة العديد من أبناء الشعب القطرى برحيل "تميم بن حمد" قائلا: "ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا وسم "ارحل يا تميم"، وذلك على نطاق واسع، لتتعلق معه آمال الشعب القطرى، بأن تمهد الثورة على مواقع التواصل لثورة حقيقية، تزيح الغمة القابعة على قلوب القطريين منذ عقود، تحت حكم أمراء الانقلابات من آل حمد.

وأضاف: "البعض ذهب فى تدويناته إلى تحديد موعد 24 أكتوبر الجارى، ليكون يوم ثورة على النظام القطرى، واقتلاع رأس تميم بن حمد، بعد أن ضاق الشعب ذرعا من تصرفاته، وهناك من يرى أنها أفعال فردية، لن تترجم على الأرض بشىء، فى ظل القبضة الأمنية للمافيا القطرية، واستعانتها علانية بالآلاف من المرتزقة، لكن كم من سيل بدأ بقطرة، وكم من ثورة بدأت بنداء.