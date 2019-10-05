شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: مبادرة "الوفد مع المرأة" لتنمية الدور الإيجابى للسيدات فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب سينظم مبادرة فى بورسعيد بعنوان "الوفد مع المرأة فى بورسعيد"، بحضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزاب، ورئيسة لجنة المرأة ببورسعيد مريم رجب، والدكتورة أميرة أبو شقة، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب، لإطلاق المبادرة بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعى، لرعاية المرأة المعيلة.

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وأضاف "وهدان"، أن هناك تعاونا فى سياق المبادرة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وأن هناك أشياء عينية سيتم توزيعها اليوم فى المبادرة، مثل مكن الخياطة وبطاريات الأرانب وأشياء تُحدث تنمية مستدامة، لافتاً إلى أنه سيحدث إشراف من الحزب والقيادات التنفيذية لتنمية المرأة المعيلة فى المناطق الريفية فى المحافظة.

وأكد وكيل البرلمان أن المبادرة تستهدف أيضاً تأهيل المرأة لتحسين دخلها لتقوم بدور إيجابى فى المجتمع، ليكونوا أصحاب مشروعات صغيرة فى القريب العاجل، وتثقيف المرأة فى مجالات المشاركة السياسية وتمكين المرأة اجتماعيا.