عودة مياه الشرب بالمهندسين والعجوزة وميدان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: عادت مياه الشرب مرة أخرى لمناطق الجيزة والمهندسين بعد قطعها طوال الليل. كانت شركة المياه بالجيزة أعلنت قطع الخدمة بمناطق (الدقي - العجوزه - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته). وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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