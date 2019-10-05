​رئيس الكاميرون يأمر بإطلاق سراح زعيم المعارضة المسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - ياوندي - (د ب أ): أمر الرئيس الكاميروني بول بيا بإطلاق سراح زعيم المعارضة موريس كامتو، الذي اعتقل في يناير بسبب تنظيم مظاهرة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا. وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن الرئيس أمر الجمعة بوقف جميع الإجراءات في محكمة ياوندي العسكرية ضد كامتو، وذلك وفقا لبيان بثته الإذاعة الرسمية. ونظم أنصار حركة نهضة الكاميرون سلسلة من المسيرات للضغط على الحكومة لإطلاق سراح كامتو، الذي خسر أمام بيا في الانتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر الماضي.

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