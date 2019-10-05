60 قتيلاً مع تصاعد الاحتجاجات في العراق

أعلنت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة، اليوم السبت، مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في العراق، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد.

ويبدو أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح بحسب المفوضية، خصوصاً أنّ البلاد شهدت أعمال عنف دامية استخدمت فيها القوّات الأمنية الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد دعا إلى الهدوء، لكن المحتجين انتقدوا وعوده بالإصلاح السياسي، مؤكداً أنه لا يوجد «حل سحري» متاح.

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وتم فرض حظر التجول في عدد من المدن.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية من الشمال والشمال الشرقي إلى العاصمة وأرسلت تعزيزات إلى شرق بغداد ذي الكثافة السكانية العالية.