كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من ترامب بشأن الهجرة لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر السبت، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض، على أن لا يشمل هذا الإجراء حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وأنه سيسري ابتداء من الثالث من نوفمبر.

وقال "ترامب" في الإعلان "على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول الآلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية".

Advertisements

وأوضح أن هذا التعليق لا يسري إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.

وجعل الرئيس الأمريكي خفض الهجرة الشرعية وغير الشرعية أحد محاور رئاسته.

وقالت إدارته الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح هذا أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.