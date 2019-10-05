حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية، وتكون أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 18، صفد 28 – 17، طبرية 35 – 19، الناصرة 30 – 18، حيفا 29 – 20، يافا 29 – 20، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 28 – 19، عين جدي (البحر الميت) 34 – 26، بئر السبع 31 – 16، أم رشرش (إيلات) 37 – 25.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يبقى الجو ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية. ويحتمل سقوط رذاذ خفيف في شمالي البلاد.

وبعد غد، الإثنين، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط رذاذ في ساعات الصباح في شمالي البلاد وعلى طول الساحل.

أما الثلاثاء فمن المتوقع أن يكون الجو صافيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وخاصة في المناطقة الجبلية والداخلية من البلاد. وتهب في ساعات ما بعد الظهر رياح شمالية نشطة على طول الساحل.