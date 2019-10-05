شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم أكثر من 80 طناً من المواد الغذائية لسكان قرى محافظتي حضرموت ولحج والان مع التفاصيل

قدمت دولة الإمارات أكثر من 80 طناً من المواد الغذائية والإغاثية لسكان قرى محافظتي حضرموت ولحج.

يأتي ذلك في إطار جهودها على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم.

ووزعت الهيئة 1000 سلة غذائية على عدد من سكان مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت استفاد منها 5000 فرد.

وعبّر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها الموجود على الأرض.

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وبلغ عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" 29244 سلة غذائية استهدفت 146.220 فرداً من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

في الوقت ذاته، وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي سلال الأغذية على سكان منطقة وادي ذر بمديرية طور الباحة محافظة لحج استفاد منها 400 أسرة.

ويأتي هذا الدعم ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات في المحافظات المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي وتستهدف المناطق المتضررة من الأمطار.

وأوضح أهالي منطقة وادي ذر أن "الهلال الأحمر الإماراتي" كانت أول منظمة إنسانية تقدم لهم هذه المساعدات الغذائية رغم أن المنطقة نائية ومترامية الأطراف ويعاني السكان فيها من ظروف صعبة.