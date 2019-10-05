شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع على قرار صادم للمهاجرين والان مع التفاصيل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة إعلانا بتعليق دخول المهاجرين الذي لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ وإنه سيسري ابتداء من الثالث من نوفمبر .



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