بالفيديو... أمريكا تختبر صاروخا مضادا للسفن

وجاء في بيان الأسطول، "أثبتت سفينة القتال الساحلية من فئة "إندبندنس" للبحرية الأمريكية، "غابرييل غيفوردز" بنجاح قدرات صاروخ "إن إس إم"، يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول، خلال مناورات "باسيفيك غريفين".

وقال قائد البحرية الأمريكية، ماثيو ليمان "أنا فخور جدا بعملنا الجماعي، الذي أدى إلى إطلاق "إن إس إم" بنجاح".



ووفقا للبيان، هذا هو أول إطلاق لمثل هذا الصاروخ في منطقة المحيط الهادئ الهندية.