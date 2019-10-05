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سفارة المملكة ببريطانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذة الأماكن

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 5 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

سفارة المملكة ببريطانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذة الأماكن

كتب

متابعات_الخليج 365

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة المواطنين المقيمين في لندن بتجنب أماكن المظاهرات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل بسبب «التغيرات البيئية».

 

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وأوضحت السفارة أنه نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م حتى نهاية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن.

 

ونشرت السفارة أرقام التواصل في حالة الطوارئ: الشرطة المحلية: 999 و 101 سفارة المملكة لدى لندن: 02079173000 .

 

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