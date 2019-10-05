ترند الموجز| تفاصيل اعتداء ضابط على محامي وقرار عاجل ضد الجاني..وصلاح يعتذر عن الانضمام للمنتخب بالواتس اب.. وعمرو أديب يرد على هجوم باسم يوسف

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القصة الكاملة لاعتداء ضابط على محامي.. ثورة غضب بين المحامين.. والنيابة تكشف تفاصيل الواقعة.. وقرار عاجل ضد الجاني، وباسم يوسف يهاجم عمرو أديب.. والإعلامي يرد، و«آسف مش هقدر أجي».. تفاصيل اعتذار محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القصة الكاملة لاعتداء ضابط على محامي.. ثورة غضب بين المحامين.. والنيابة تكشف تفاصيل الواقعة.. وقرار عاجل ضد الجاني

تعرض المحامي أحمد رمزي، الخميس، لاعتداء بالضرب المبرح من قبل ضابط بدائرة قسم شرطة المحلة أول في محافظة الغربية، مما أدى إلى اندلاع ثورة غضب بين المحامين، على رأسهم النقيب سامح عاشور، وترتب على ذلك حبس الجاني وإيقافه عن العمل.

تحرك سريع من النقيب

وفي تحرك سريع، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان، الجمعة، تواصله مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه باعتداء أحد ضباط قسم أول المحلة، على المحامي أحمد رمزي، أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي في المحلة، وحدوث مشادة بينهما، انتهت باعتداء الضابط وأمين شرطة بالضرب على المحامي.

وقال النقيب، إن وزير الداخلية قرر إيقاف الضابط وأمين الشرطة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبتهما جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.

كما تواصل نقيب المحامين، مع المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة، في ذات التوقيت من أجل سرعة القبض على الضابط وأمين الشرطة، للتحقيق معهما فور سماع أقوال المحامي أحمد رمزي المعتدى عليه.

ثورة غضب بين المحامين

وسادت حالة من الغضب بين المحامين، بسبب ما حدث لزميلهم، وتجمهر عدد منهم أمام القسم، مطالبين بمحاسبة الضابط وأمين الشرطة.

حبس الضابط

وفي سياق متصل، أفاد التليفزيون المصري، بأن المستشار حمادة الصاوي النائب العام قرر حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوى، المتهم بضرب محامى، فى المحلة بالغربية مساء الخميس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد صدور قرار بضبطه واحضاره لاستجوابه.

وأضاف التليفزيون المصري أن النيابة العامة تعكف حالياً على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة الكاملة.

النيابة تكشف تفاصيل الواقعة

وأصدرت النيابة العامة بيانا، الجمعة، قالت فيه إنه في تمام الثامنة من مساء الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار أفراد أسرته، حضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت بينهما مشادة تطورت إلى اشتباكٍ بالأيدي انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الأمن على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة.

وأضاف البيان أن الضابط والمرافقين احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم، وشاهد الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحُرر محضر بالواقعة، فيما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط من عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، وباستجواب الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا رسميًا بأسماء القوة المرافقة للضابط.

وطلبت النيابة العامة رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى آلات المراقبة ومشاهدة محتواها؛ لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.

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باسم يوسف يهاجم عمرو أديب.. والإعلامي يرد

هاجم الإعلامي الساخر باسم يوسف، المذيع عمرو أديب، بعد إفراج الأمن، عن معتقلين منهم أردنيين بعد التحقيق معهما على ضوء دعوات التظاهر ضد الرئيس، عبدالفتاح السيسي.

وقال باسم يوسف عبر حسابه بالفيسبوك: "هل عمرو أديب هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الاردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات ’خطيرة‘ بالتخطيط لعمليات ارهابية؟ واعتقد كمان كان فيه شاب سوداني".

وأضاف يوسف: "النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا، مع العلم انهم كانوا جايين مصر ام الدنيا عشان يتعلموا سينما واعلام من بتاعك ده. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين و ارهابيين يبقوا سابوهم ازاي؟ و لو ابرياء يبقي ازاي اعترفوا عادي كدة؟".

وكان أديب قد عرض فيديو لاعترافات بعض الأجانب، بالتجهيز لأعمال إرهابية، ومن بينهم الأردنيان المفرج عنهم.

عمرو أديب يرد

من جانبه، علّق أديب على الانتقادات التي وجهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو سابق له عرض فيه اعترافات عدد من الأجانب بعد القبض عليهم بتهمة التحريض ضد مصر.

وقال أديب، في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يستند في برنامجه الى تصريحات وبيانات رسمية.

وأشار الإعلامي إلى أن كل من النائب العام ووزارة الخارجية كانا قد أصدرا بيانات بشأن الواقعة.

وأوضح أديب أن البيانات الرسمية أكدت أنه استجابة لسفارات البلاد التي يتبعها المتهمون الأجانب، فصدر قرار بترحيلهم إلى بلادهم فورا، مع الاستمرار في إجراءات قضاياهم.

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«آسف مش هقدر أجي».. تفاصيل اعتذار محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب

"آسف مش هقدر أجي".. بهذه الكلمات اعتذر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، في أكتوبر المقبل.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن صلاح اعتذر لمحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن الانضمام للمنتخب برسالة "واتس اب".

وأضاف حتحوت، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب أعلن أنه تم استبعاد صلاح من الانضمام للمعسكر المقبل لإراحته.

واندلعت أزمة مؤخرا بين صلاح واتحاد الكرة، بسبب عدم اعتماد صوت مصر في استفتاء فيفا لأفضل لاعب في العالم، وترددت أنباء بعدها أن البدري سيمنح شارة القيادة لنجم ليفربول تعويضا عما حدث، وتقديرا لمكانته.

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