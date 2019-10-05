دوجاريك: لاحترام تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

حث الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك​ جميع أفرقاء العملية الانتخابية في تونس، على توفير ما يضمن تكافؤ فرص المترشحين، ويحترم القانون التونسي، وصلاحيات السلطة القضائية.

وفي بيان صادر عن مكتب ​الأمم المتحدة​، تم تذكير السلطات التونسية والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء، مشيرا إلى أن المنظمة تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية.

إلى ذلك، أشادت الأمم المتحدة بنجاح الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، داعية إلى السير على نفس النهج سواء في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أو بالنسبة للانتخابات التشريعية.