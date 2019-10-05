المفوضية الأوروبية تعتزم منح مساعدات بـ300 ألف يورو لمتضرري زلزال باكستان

أعلنت ​المفوضية الأوروبية​، "عزمها تقديم مساعدات ماليّة بقيمة 300 ألف يورو، لنحو 3 آلاف شخص من ذوي القتلى والمصابين والمتضرّرين بأضرار ماديّة، جراء الزلزال الّذي ضرب مؤخّرًا ​باكستان​ وإقليم آزاد ​كشمير​؛ إضافة إلى توفير مياه نظيفة في المنطقة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المساعدات مقدَّمة من مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق المساعدات الإنسانية "إيكو".

من جانبه، لفت مدير مكتب "إيكو" في ​إسلام أباد​، برنارد جسبيرز فاير، في حديث صحافي، إلى "انّهم يعملون على إيصال المساعدات لضحايا الزلزال بأسرع وقت، إضافة إلى توفير المأوى والاحتياجات الغذائية".

وكانت قد بلغت قوة الزلزال 5.8 درجات على مقياس ريختر، ووقع بعمق 10 كم تحت سطح الأرض، وعلى بُعد كيلومتر واحد جنوب شرقي منطقة ميربور، وفق ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​.