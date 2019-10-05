مقتل 9 جنود نيجيريين في هجوم مسلّح على نقطة عسكرية بولاية سونكي

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن مسلحين على متن دراجات نارية، هاجموا نقطة عسكرية في قرية "سونكي" في زامفارة، مشيرة إلى أن "الهجوم أدى إلى مقتل 9 عسكريين، وإصابة العديد من الأشخاص دون تحديد من هم".

هذا ولم يصدر عن ​الشرطة النيجيرية​ أي بيان يوضح حيثيات الحادث.