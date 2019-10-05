وزارة العمل الروسية تقترح تبسيط حصول ذوي الاختصاصات الطبية الأجانب على الجنسية

اقترحت ​وزارة العمل​ والحماية الاجتماعية الروسية، توسيع، قائمة المتخصصين الذين يمكنهم الحصول على الجنسية الروسية بمقدار الضعف، وبطريقة مبسطة. وتم نشر مسودة الأمر الوزاري الخاص بذلك، وتقترح المذكرة التوضيحية المرفقة بها، أن تشمل الإجراءات المبسطة، أصحاب الاختصاصات التالية: أطباء ​الأطفال​، وأطباء ​الأمراض​ النفسانية، وأطباء نفسانيين- مختصين في معالجة الإدمان، وأطباء اختصاص عام والأمراض الداخلية، والمختصين في الجراحة، والممرضات، وفنيي ​المختبرات الطبية​، والصيادلة، والأخصائيين بالتصوير الإشعاعي، والمسعفين، والمختصين في طب الأعصاب، وأطباء الأنف والأذن والحنجرة، وأطباء العيون، وأطباء الأسنان، والمختصين في علاج الرضوض والعظام.

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