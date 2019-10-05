الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة لم تعبرا الحدود

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنّ "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تمّ تحديد عمليتي إطلاق قذائف صاروخيّة من ​قطاع غزة​، لم تعبر الحدود".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة "كان" الرسمية بأنّ "صافرات الإنذار دوّت في منطقة "كيبوتس كوسوفيم" في غلاف غزة جنوبي إسرائيل".

ويأتي هذا التطوّر بعد ساعات على إعلان "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة 57 فلسطينيًّا بينهم 29 بالرصاص الحي و16 بقنابل الغاز، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.