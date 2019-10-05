"ستاندرد آند بورز" ثبتت تصنيفها الائتماني للمغرب وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة

ثبّتت وكالة "​ستاندرد آند بورز​" للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للمغرب عند "‭‭BBB-/A-3‬‬"، وعدلّ النظرة المستقبليّة من سلبيّة إلى مستقرّة، بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية.

ولفتت في تقرير، إلى "أنّها تعتقد أنّ خطّ الوقاية والسيولة الّذي وافق عليه "​صندوق النقد الدولي​" في كانون الأول 2018، يدعم الاستقرار المالي الكلّي للمغرب"، موضحةً أنّ "تعديل النظرة المستقبليّة يعكس توقعاتها بأنّ العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسّن تدريجيًّا ليصل إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022".

وركّزت الوكالة على أنّ "النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبّات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمرّ في ​أوروبا​"، مشيرةً إلى أنّ "بالنظر إلى التزام ​الحكومة المغربية​ بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019- 2024، فإنّها تتوقّع تغيّرًا في صافي ​الدين العام​ للحكومة نحو الانخفاض بدءًا من 2019".