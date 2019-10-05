نقابات النقل بالإكوادور أعلنت تعليق الاحتجاجات على قرار إلغاء دعم الوقود

أعلن المتحدث باسم نقابات عمال النقل في ​الإكوادور​ أبيل جوميز، أنّ "النقابات وافقت على تعليق الاحتجاجات ضدّ إلغاء الرئيس لينين مورينو دعم ​الوقود​"، وذلك بعد اضطرابات استمرّت يومين وأدّت إلى وقف وسائل النقل في شتّى أنحاء البلاد واعتقال نحو 370 شخصًا.

وكان المحتجّون قد أوقفوا وسائل النقل وأغلقوا شوارع واشتبكوا مع الشرطة. فقد أثار إلغاء مورينو دعم الوقود المستمر منذ عشرات السنين، غضب كثيرين في الإكوادور وأعاد الاحتجاجات العنيفة إلى بلد له تاريخ من الاضطراب السياسي.

وتراجعت شعبيّة مورينو لأقل من 30 في المئة بعد أن كانت أكثر من 70 في المئة عقب انتخابه في عام 2017.