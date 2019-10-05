أعلن المتحدث باسم نقابات عمال النقل في الإكوادور أبيل جوميز، أنّ "النقابات وافقت على تعليق الاحتجاجات ضدّ إلغاء الرئيس لينين مورينو دعم الوقود"، وذلك بعد اضطرابات استمرّت يومين وأدّت إلى وقف وسائل النقل في شتّى أنحاء البلاد واعتقال نحو 370 شخصًا.
وكان المحتجّون قد أوقفوا وسائل النقل وأغلقوا شوارع واشتبكوا مع الشرطة. فقد أثار إلغاء مورينو دعم الوقود المستمر منذ عشرات السنين، غضب كثيرين في الإكوادور وأعاد الاحتجاجات العنيفة إلى بلد له تاريخ من الاضطراب السياسي.
وتراجعت شعبيّة مورينو لأقل من 30 في المئة بعد أن كانت أكثر من 70 في المئة عقب انتخابه في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابات النقل بالإكوادور أعلنت تعليق الاحتجاجات على قرار إلغاء دعم الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.