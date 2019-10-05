كرينبول: الأونروا باقية لدعم الفلسطينيين ومدارسنا لا يستخدمها إرهابيون

أوضح المفوض العام لـ"وكالة ​الأمم المتحدة​ لغوث ​اللاجئين الفلسطينيين​ وتشغيلهم في الشرق الأدنى- ​الأونروا​"، ​بيار كرينبول​، إلى أنّ "هناك 3 دول أعلنت أنّها ستجمّد مؤقتًا مساهماتها في انتظار نتائج التحقيق"، بعد حملة ادعاءات إسرائيليّة بدأت قبل أشهر، تشمل تورّط إدارة الوكالة في عدد من الانتهاكات لتحقيق مكاسب شخصيّة.ولفت إلى أنّ "خلال الفترة ذاتها، كانت لدينا 24 جهة مانحة. لذلك أعتقد أنّ على الجميع أن يضعوا الأمور في نصابها".

وأعلن في حديث صحافي، "أنّني أرفض من دون تحفّظ الادعاءات الموجّهة ضدّي مباشرةً، لأنّ عمليّة التحقيق جارية. وقد تعاونت منذ البداية مع هذه العمليّة". وذكر "أنّني كنت في "​جامعة الدول العربية​" أخيرًا، حيث التقيت وزراء الخارجية ونواب وزراء الخارجية، وسط كثير من الاهتمام والتركيز على "الأونروا". التقينا خلال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ ممثّلي مجموعة واسعة من البلدان، والجميع يركّزون على تقديم الخدمات الّتي نقوم بها".

وركّزك كرينبول على أنّ "أحد أفضل المؤشرات على ذلك هو أنّنا فتحنا ​السنة​ الدراسية لـ530 ألفًا من الفتيان والفتيات الفلسطينيين في الوقت المحدّد هذا الصيف. أصبح ذلك في السنوات الأخيرة موضوعًا كبيرًا للغاية، لأنّ ذلك يمثّل دومًا تحديًا من الناحية الماليّة". ورأى أنّ "من الطبيعي للغاية أن تواجه أي منظمة تهتمّ بمواضيع كالّتي نهتمّ بها، ومن وقت إلى آخر، شكاوى، وهناك آليات للتعامل معها، والتحقيق الّذي يجري حاليًّا مستقل ضمن ​منظومة​ الأمم المتحدة".

وأكّد أنّ "الأونروا" واجهت جولات غير مسبوقة من التحديات والضغوط خلال العام ونصف العام الماضي. بدأت بقرار ​الولايات المتحدة​ الأميركية خفض 300 مليون ​دولار​ من تمويلها للمنظمة، وجرى خفض 60 مليون دولار أُخرى هذا العام. لذلك فقدنا كامل مبلغ 360 مليون دولار اعتادت الولايات المتحدة تقديمه حتّى عام 2017". واشار إلى أنّ "في عام 2018، نجحنا في تعبئة التمويل من 43 دولة مختلفة ومن مؤسسات، وكانت هناك زيادة في المساهمات؛ هذا غير مسبوق".