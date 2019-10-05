أشار النائب حسين الحاج حسن لـ"الجمهورية" الى اننا "نقوم بواجبنا الدستوري الذي ينصّ على أنّ أعمال مجلس النوّاب ترافق أعمال الحكومة من خلال الهيئة العامّة واللجان النيابيّة"، مضيفاً: "عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ملف الخلوي سنعطيها كلّ المعطيات والمستندات التي في حوزتنا، وهنا سوف يتم التأكّد إذا كانوا مُحقّين".
ورداً على سؤال عن مقاطعة وزير الاتصالات محمد شقير اللجنة، شدد على إنّ "الوزير وأي مسؤول في الدولة مُلزَم بالحضور، فليقرأوا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف الخليوي سنقدم معطياتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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