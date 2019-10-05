الجراح وضع قضية استدعائه بملف الاتصالات بخانة استهداف الحريري

أشار وزير الاعلام جمال الجرّاح لـ"الجمهورية" الى ان " للاستدعاء أصول وإجراءات قانونية، وعند اتخاذها، وعند تأكّدنا أن ليس هناك مِن استهداف سياسي لنا من بعض الجهات، وعند استدعاء من يجب استدعاؤهم، عندها نفكّر في الموضوع".

واستغربَ عدم استدعاء الوزير الصحناوي، واضعاً "ما حصل في إطار استهداف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، ومُتهماً رئيس ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ بإطلاق شائعة "الفضيحة الكبرى حول أجار مبنى تاتش" من أوّل جلسة للجنة ​الاتصالات​ قبل قراءة الملف والاطلاع عليه".

وإذ أعلن جهوزيّته للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية شرط ان تكون علنية، وأيّد مطالبة الوزير ​محمد شقير​ بإلغاء لجنة الاعلام، اضاف: "لا يُزايدنّ أحد علينا في الحرص على ​المال​ العام، خصوصاً مَن له في ​الفساد​ باع طويل"، مشيرا الى ان " ملفّنا كامل مُتكامل، وطلبنا من الحاج حسن الاطلاع عليه ومناقشتنا بالأرقام، لكنه فَضّل الشِعر والتصريحات العشوائية".