الجمهورية:الحريري سيحضر لـ5 زيارات خارجية عنوانها اقتصادي واستثماري

علمت "​الجمهورية​" انّ "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بصَدد التحضير لـ5 زيارات متتالية عنوانها اقتصادي واستثماري، لعلها تنعكس ايجاباً على الداخل، تبدأ من ​الامارات​ ومن ثم ​برلين​ حيث تعقد المستشارة ​انجيلا ميركل​ مؤتمراً استثمارياً مُخصصاً ل​لبنان​، ومن بعدها يتوجه في أوائل تشرين الثاني المقبل الى ​السعودية​ لتوقيع 19 اتفاقية في عدة مجالات، ومن ثم الى ​باريس​ في منتصف تشرين الثاني المقبل".

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