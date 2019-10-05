الجمهورية:الحريري سيلتقي المسؤولين الاماراتيين وعلى رأسهم محمد بن زايد

علمت "​الجمهورية​" انّ "زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​الامارات​ تحوّلت من حضور مؤتمر، الى زيارة رسمية سيلتقي في خلالها المسؤولين الاماراتيين، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وستستمر حتى الثلاثاء"، مضيفة: " ويرافق الحريري الوزراء ​وائل ابو فاعور​، ​منصور بطيش​، عادل افيوني، ​محمد شقير​، ​الياس بو صعب​، وحاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​"، مشددة على ان " الجانب اللبناني يعوّل على هذه الزيارة، فهناك 3 قطاعات تلقى اهتماماً من قبل دولة الامارات هي: الامن الغذائي والطاقة المتجددة و​الغاز​ وستكون هناك محادثات رفيعة المستوى في هذه المجالات الثلاثة، من أجل تحضير اتفاقيات"، ومؤكدة أن "الاهتمام الذي توليه الامارات للبنان، يدخل في إطار توجّه جديد لسياستها تجاه لبنان وسوريا والمنطقة".

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