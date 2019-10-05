الجمهورية: المطلوب كشف الوزراء الفاسدين اذا تأكدت الاتهامات ضدهم

لفتت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" الى أنه "إذا صحّ الاتهام بوجود 3 وزراء فاسدين داخل ​الحكومة​، فهذا أمر من الطبيعي الّا يتم السكوت عليه وبالتالي، المطلوب كشفه على الملأ وتسميتهم"، مضيفة: "أما اذا لم يكن صحيحاً، وتبيّن انه مجرّد اتهام سياسي يُصَوّب على قوى سياسية معيّنة، فهذا يبدو ك​إطلاق نار​ مُتعَمّد على الحكومة، ويهدد مصيرها".

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