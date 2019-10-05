"خطة البرلمان" تتابع تنفيذ توصياتها بشأن موازنة التعليم العالى بموازنة العام الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، اجتماعا يوم الأربعاء المُقبل لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الموزانة.

وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أعلن عن استمرار عمل اللجان الفرعية الأربع التى كانت قد تم تشكيلها من قبل وهى (لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة)، و(لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى برئاسة النائب مصطفى سالم)، و(لجنة متابعة عمل المصالح الإيرادية برئاسة النائبة ميرفت ألكسان)، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة واستراتيجية 2030 برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل، لافتا إلى أن عمل تلك اللجنة الفرعية سيخنتلف بعض الشيء خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا "لقد وصلنا إلى مرحلة فنية دقيقة فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وظهر ذلك بوضوح خلال زيارتنا الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وكم تقدمت مصر فى هذا المجال.

جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب احتفظت بتشكيل مكتبها الذى بدأت به دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الأول فى يناير 2016، حيث أسفرت انتخابات مكتب اللجنة عن فوز الدكتور حسين عيسى بمقعد رئيس اللجنة، والنائبين ياسر عمر ومصطفى سالم بمقعدى الوكيلين، واختيار النائب عصام الفقى أمينا لسر اللجنة.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة الوحيدة من بين 25 لجنة نوعية بمجلس النواب التى احتفظت بتشكيل مكتبها على مدار 5 أدوار انعقاد متتالية، وتم اختيار رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر بالتزكية خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم بمجلس النواب فى ثانى أيام دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى.