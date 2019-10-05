شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تراجع تقريرى قانونى العمل ومقابل الإجازات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، منها اجتماعان يوم الاثنين الموافق 7 من أكتوبر 2019، لاستعراض مشروع خطة عمل اللجنة.

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وتجتمع لجنة القوى العاملة يوم الثلاثاء لاستعراض تقريرى اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(59) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته".

جدير بالذكر أن مجلس النواب عقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير، يوم الثلاثاء الماضى، وتم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الأربعاء الماضى، وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة عن فوز جبالى المراغى برئاسة اللجنة، وفوز مايسة عطوة وسولاف درويش، بوكالة اللجنة، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاج بأمانة السر.