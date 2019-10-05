حدث ليلًا| اليوم الأول لاجتماعات سد النهضة.. وحبس الضابط المعتدي على محام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انتهت، مساء الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي

"ليس وليد اللحظة".. أديب معلقًا على خفض أسعار البنزين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن خفض أسعار البنزين 25 قرشًا مرتبط بعوامل خارجية، مثل سعر خام برنت، نافيًا أن يكون له علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، حسبما زعم البعض، مردفًا: "ده مش اختراع بقينا زي دول العالم، وسعر البترول طبقًا للعرض والطلب وليس وليد اللحظة".

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بكري: مدبولي يلقي بيان الحكومة بالبرلمان الثلاثاء المقبل

قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمصراوي، اليوم السبت، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يلقي بيانًا حكوميًا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

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لأول مرة.. المطارات تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بطريقة مختلفة

احتفلت وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لأول مرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بشكل جديد داخل مختلف المطارات المصرية في أنحاء الجمهورية .

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انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

انتهت، مساء الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، في الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.

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النائب العام يأمر بحبس الضابط المتهم بالاعتداء على "محامي المحلة" 4 أيام

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب محامي بالمحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره.

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بالصور- كامل الوزير يتفقد مصنع جرارات السكة الحديد بشركة ترانسماش الروسية

استهل وزير النقل المهندس كامل الوزير، زيارته لروسيا بجولة تفقدية داخل مصنع الجرارات التابع لشركة ترانسماش الروسية حيث أطلع الوزير خلال جولته بالمصنع على انواع الجرارات المختلفة وعلى مراحل وخطوط الانتاج الخاصة بالجرارات.

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"مواد تفاعلية".. مصدر: 70% من مناهج الصف الثانوي على بنك المعرفة

قال مصدر بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة انتهت من تحميل نحو 70% من مناهج الصف الثاني للثانوية العامة على بنك المعرفة.

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مجلس السيادة بالسودان يبحث مع "الحرية والتغيير" احتواء أحداث "جنوب كردفان"

عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان اجتماعا تشاوريا مشتركا مع "تنسيقية قوى الحرية والتغيير"، مساء الجمعة، تناول تطورات الأحداث التي شهدتها منطقة "تلودي" في ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان).

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ترامب: روحاني طلب عقد اجتماع لكن أمريكا رفضت رفع العقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أراد مقابلته في الأمم المتحدة الشهر الماضي ، لكن واشنطن رفضت اتخاذ أي رفع حتى ولو كان جزئيا للعقوبات المفروضة على طهران، وبالتالي لم يحدث أي اجتماع بينهما.

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جونسون يؤكد عدم تأجيل موعد بريكست

قال محامو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، إنه تعهد لمحكمة اسكتلندية بأنه سيحترم قانونا يجبره على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا لم يستطع التوصل إلى اتفاق.

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رفع حظر التجوال عن بغداد ابتداءً من فجر السبت

وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، برفع حظر التجوال عن العاصمة العراقية بغداد، ابتداءً من الساعة الخامسة من فجر السبت، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

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مقتل 45 شخصًا بينهم 3 من رجال الأعمال في احتجاجات العراق

كشفت مصادر عراقية مساء الجمعة أن 45 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي.

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روسيا تتعهد بدعم مادورو "الرئيس المنتخب" لفنزويلا

أكدت روسيا الجمعة دعمها لنيكولاس مادور بوصفه الرئيس الشرعي المنتخب لفنزويلا، واتهمت الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة استقرار الحكومات التي تعارض مصالحها.

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مذكرة للبيت الأبيض لتقديم وثائق اتصالات ترامب مع أوكرانيا

أصدر مشرعون ديمقراطيون يجرون تحقيقا لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مذكرة استدعاء للبيت الأبيض تلزمه بتقديم جميع الوثائق المتعلقة باتصالاته مع أوكرانيا.

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