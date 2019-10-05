القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة أنّ مجموعة تسلّل إلكتروني مرتبطة بالحكومة الإيرانيّة حاولت اختراق حسابات بريد إلكتروني عائدة لفريق إحدى الحملات الرئاسيّة الأمريكيّة ولمسؤولين حكوميّين وصحفيّين، وذلك خلال الفترة الممتدّة بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. وقال توم بيرت، نائب الرئيس المكلف بالأمن وثقة المستخدم، في بيان، إنّ مركز الأمن السيبراني التّابع لعملاق التكنولوجيا الأمريكيّة راقب خلال فترة شهر مجموعة قامت بأكثر من 2700 محاولة لكشف حسابات بريد إلكتروني تعود لمستخدمي مايكروسوف ومن ثمّ "هاجمت (المجموعة) 241 من هذه الحسابات". ويعتقد بيرت أن المجموعة "تأتي من إيران وترتبط بالحكومة الإيرانية". وتابع بيرت أن "الحسابات المُستهدَفة مرتبطة بفريق حملة رئاسيّة أمريكيّة ومسؤولين حكوميّين حاليّين وسابقين وصحفيّين يعملون على تغطية العلاقات السياسيّة الدوليّة وبإيرانيّين معروفين يعيشون خارج بلادهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة إيرانيون يهاجمون حسابات إلكترونية لمسؤولين أمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.