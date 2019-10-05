افتتاح أول مطعم أمريكي للماريجوانا في هوليوود

افتتح أول مطعم من نوعه للماريجوانا في أمريكا، الثلاثاء، في ويست هوليوود بكاليفورنيا، حيث يسمح للزبائن بتناول العشاء واحتساء مشروب واستهلاك الماريجوانا.

والمقهى لم يأت وليد الصدفة، فقد شرع استهلاك القنب في عدة ولايات أمريكية في السنوات الأخيرة، بالرغم من أنه لا يزال محظوراً على الصعيد الفيدرالي.

وشرّعت كاليفورنيا، التي تعد أكبر سوق للماريجوانا الشرعية في العالم، استهلاك القنب الهندي لأغراض الترفيه في 2018، ومن المرتقب أن تفتح سبعة مقاهٍ مماثلة أبوابها في ويست هوليوود قريباً.





وصمم مطعم "لويل فارمز: إيه كانابيس كافيه" على طراز مقاهي الحشيش الشهيرة في أمستردام، ويتسع لـ240 شخصاً ويمنع لمن هم دون الـ21 عاماً ارتياده.

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ويستعرض خبراء مؤهلون يلقبون بـ"فلاور هوستز" للزبائن، المخضرمين أو المبتدئين، الأنواع المختلفة من الماريجوانا التي ترافق أطباقهم، بقوة تأثيرها ومذاقها.

وتقدم في المقهى سجائر حشيش ملفوفة تكلف الواحدة منها 18 دولاراً وبعض المنتجات القابلة للاستهلاك المطعمة بالقنب، فضلاً عن إكسسوارات مثل الغلايين.





وقالت المسؤولة عن المطبخ، أندريا درامر: "لم أتصور يوماً أنني سأكون جزءاً من صفحة جديدة تكتب في التاريخ، إنه لأمر رائع بالفعل"، وأضافت: "من الجيد فتح مكان آمن للاستهلاك الجماعي، وأمستردام هي المثال الوحيد من هذا النوع الذي أعرفه".

وأتى المستهلكون من أنحاء أمريكا كلها، حتى إن زوجين عبرا المحيط الأطلنطي من بريطانيا للمشاركة في الافتتاح الرسمي، الثلاثاء.