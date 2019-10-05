زعماء الديمقراطي يطالبون الكونجرس بتقديم وثائق بشأن قضية أوكرانيا

أصدر الزعماء الديموقراطيّون الذين بدأوا في الكونغرس الأمريكي تحقيقاً لعزل الرئيس دونالد ترامب، الجمعة مذكّرةً رسميّة تُلزم البيت الأبيض بأن يُسلّمهم بحلول 18 تشرين الأوّل/أكتوبر وثائق تتعلّق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني.



وكتب هؤلاء في بيان ”لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة مِن لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعي“. وأضافوا أنّه ”بعد نحو شهر من التعطيل، يبدو واضحًا أنّ الرئيس اختار طريق التحدي والعرقلة والتستر“.

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