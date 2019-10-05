وصفت مصادر "​التيار الوطني الحر​" عبر قناة الـ"MTV" لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بالممتاز، مؤكدةً أن "لا مشكلة بينهما واللقاء تخلله تنسيقا عاديا في ملفات عدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لقناة الـMTV: لا مشكلة بين باسيل والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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