وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستزور لبنان في 9 الى 11 الحالي

ستقوم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو بزيارة لمنطقة ​الشرق الأوسط​ في الفترة من 5 إلى 11 تشرين الأول 2019 للبحث في الجهود التي تبذلها بعثات ​الأمم المتحدة​ ووكالاتها وصناديقها وبرامجها في المنطقة.

وستبدأ ديكارلو زيارتها من 5 الى 8 تشرين الأول في ​فلسطين​، حيث ستلتقي مع مسؤولين حكوميين ومنظمات من ​المجتمع المدني​ في ​إسرائيل​ وفلسطين وتزور مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في ​القدس​، على أن تغادر في الثامن من الشهر الى ​الأردن​، حيث ستلتقي بمسؤولين أردنيين وممثلين عن الأمم المتحدة.

وفي الفترة من 9 إلى 11 تشرين الأول ستزور ديكارلو ​لبنان​ لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات من المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات تهتم بشؤون المرأة. كما ستلتقي خلال زيارتها مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وممثلي فريق الأمم المتحدة وستزور ​اليونيفيل​ في جنوب لبنان.