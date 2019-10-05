لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في حديث تلفزيوني إلى أن "اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية كان جيدا والافكار كذلك ولكن يجب أن تقترن القرارات بالافعال وإلا لن نتقدم".

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كانت هذه تفاصيل خبر غسان حاصباني: لتقترن القرارات بالافعال وإلا لن نتقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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