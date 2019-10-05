سألت مصادر وزارية عبر قناة الـ"MTV" "هل لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ سيسهل انجاز ​الموازنة​ أم سيعرقله؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية لـ MTV: هل لقاء الحريري وباسيل سيسهل انجاز الموازنة أم سيعرقله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.