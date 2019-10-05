ترامب علّق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية

وقّع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إعلانًا بتعليق دخول ​المهاجرين​ الّذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية، ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يومًا من دخول ​الولايات المتحدة الأميركية​.

ولفت في الإعلان إلى أنّ "على الرغم من أنّ نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإنّ حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الّذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية".

وأوضح الإعلان أنّ "هذا الإجراء لن يشمل حقّ الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وأنّه سيسري ابتداءً من الثالث من تشرين الثاني المقبل".

وكانت قد أعلنت إدارة ترامب الشهر الماضي أنّها تعتزم عدم السماح إلّا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020، ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.