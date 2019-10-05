الديمقراطيون يطالبون بينس بتقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا باطار مساءلة ترامب

طالب الديمقراطيون في ​مجلس النواب​ الأميريكي نائب الرئيس، ​مايك بينس​، بتقديم وثائق تتعلق ب​أوكرانيا​ في إطار مساءلة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​.

وأمهل رؤساء 3 لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 تشرين الاول ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 أيلول الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي يوم 25 تموز الماضي.

هذا وكان موظف في ​الاستخبارات الأميركية​ قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 تموز الماضي، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 كانون الاول بشبهة إساءة ترامب استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في ​الانتخابات​ في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، ​جو بايدن​.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.