شركة تشغيل القطارات في هونغ كونغ علّقت كل الخدمات بسبب عمليات تخريب

أعلنت شركة "إم تي آر" المسؤولة عن تشغيل وسائل النقل في ​هونغ كونغ​، "تعليق كلّ الخدمات بما في ذلك خط السكك الحديد الّذي يخدم المطار الدولي، بسبب عمليّات تخريب خبيثة"، في الوقت الّذي اندلعت فيه ​احتجاجات​ عنيفة.

ولفتت في بيان، إلى "أنّها تدين بشدّة كلّ التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة للمحتجّين، الّذين هاجموا موظّفي ​السكك الحديدية​ وخرّبوا مرافقها"، موضحةً أنّ "على اثر أعمال ​العنف​ الّتي حصلت في مناطق كثيرة، يتوجّب على موظّفي الصيانة ضمان سلامتهم، قبل أن يتمكّنوا من تفقّد المحطات الّتي لحقت بها أضرار لتقييم مدى الضرر، ومباشرة أعمال الإصلاح".

وتأتي هذه الخطوة بعد ليلة جديدة من الاحتجاجات العنيفة ضدّ الحكومة. وكانت قد أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ​كاري لام​ يوم أمس الجمعة، منع ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، مستندةً لأوّل مرّة منذ 52 عامًا إلى سلطات تُمنح في حالات طوارئ تعود إلى حقبة ​الاستعمار البريطاني​، في خطوة أدّت الى موجة جديدة من الاحتجاجات ودعوات لتحدّي القانون الجديد.